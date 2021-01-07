نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأسماء.. تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني على الاستغناء عن خدمات بعض لاعبي الفريق الأول بالقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لعدم الحاجة لجهودهم خلال الفترة المقبلة.

أول الراحلين عن الأهلي خلال ميركاتو الشتاء الحالي، المهاجم السنغالي أليو بادجي والذي اقترب بقوة من الانتقال إلى نادي أنقرة جوجو التركي لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة مقابل 250 ألف يورو، وذلك بعدما رفع النادي الأهلي اسم اللاعب من قائمته المحلية والإفريقية لقيد المدافع المغربي بدر بانون.

اقترب أيضًا الأنجولي جيرالدو من مغادرة النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الجارية، بعدما تم رفع اسمه من قائمة الفريق ووضعه على قائمة الانتظار باتحاد الكرة، تمهيدًا لرحيله عن القلعة الحمراء في يناير الجاري، وذلك لقيد الوافد الجديد والتر بواليا بقائمة الفريق.

طرحت لجنة التخطيط بالأهلي أيضًا، فكرة إعارة مروان محسن مهاجم الفريق خاصة بعد التعاقد مع والتر بواليا، وذلك بسبب تراجع مستوى اللاعب بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة ومعاناته من بعض الضغوط النفسية والتي تؤثر على أدائه داخل الملعب.

كما أعلن النادي الأهلي مؤخرًا انتقال لاعبه الشاب العربي بدر إلى نادي الجونة على سبيل الإعارة لنهاية الموسم للحصول على فرصة المشاركة بشكل أساسي خلال الموسم الحالي، على أن يتم استعادة جهوده بالموسم المقبل حال ظهوره بمستوى طيب مع الفريق الساحلي.

ومن المنتظر أن يعلن الأهلي عن الراحلين عن صفوف الفريق بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة، وتحديدًا بعد مباراة الإياب ضد فريق سونيديب بطل النيجر في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها غدًا الثلاثاء.