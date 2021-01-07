نتيجة مباراة المصري والاتحاد السكندري

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محمد سياف - ابو ظبي - تعادل محمود رزق، مدافع الاتحاد من الإسكندرية لفريقه بعد أن سجل هدفا في مرمى المصري في الدقيقة 78 من المباراة التي تقام حاليا على استاد برج العرب بالإسكندرية ، في افتتاح الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

وتمكن فريق المصري من الصدارة بالتعاقد مع أحمد رأفت من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة من المباراة ، وهدد عمر كمال عبد الواحد وكريم العراقي هدف الاتحاد أكثر من مرة في الشوط الأول.

في الدقيقة 30 أضاع مهاجم المصري كازادي فرصة خطيرة لاحتلال شباك الاتحاد مرة أخرى بعد تدخل قوي للإسكندرية ماجن الاتحاد لتمرير الكرة خارج الملعب ، وهدد خالد قمر مهاجم الاتحاد مرمى الاتحاد. المصري في الدقيقة 34 بعد كرة عرضية لعمار حمدي لكن خالد قمر وجهها خارج الملعب.

وفي الشوط الثاني كاد المهاجم المصري قاضي أن يضيف الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 47 ، بعد انفراده مع عماد السيد حارس الاتحاد ، لكن الأخير نجح في إنقاذ مرماه ، وفي الدقيقة 49 هدّد كريم الداعيد الهدف. من المصري ولكن احمد مسعود يبقي شبكته نظيفة.

بدأ الاتحاد الإسكندري المباراة بتشكيلة ضمت عماد السيد في المرمى ودامون لاوي ومحمود رزق ومصطفى إبراهيم والسيد سالم وأحمد نبيل منجا وخالد الغندور وفوزي الحناوي وعمار. حمدي ورزاق سيسا وخالد قمر ، فيما لعب المصري المباراة بتشكيلة ضمت كل من أحمد مسعود في حارس المرمى ، عمر كمال ، إسلام صلاح ، فريد شوقي ، سعيدو ، أحمد شديد ، كريم العراقي ، إيساي أمكا ، كازادي شينغو ، أحمد رفعت وعمرو موسى.

يحتل الاتحاد السكندري المركز الثامن في جدول الدوري برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات ، وحقق فوزًا في مباراتين ، وتعادل المباراة ، وخسر المباراة ، وسجل لاعبيه خمسة أهداف وتلقوا سبعة أهداف وما زالوا يؤجلون المباراة ، بينما يأتي المصري البورسعيد في المرتبة. الرابع برصيد تسع نقاط بعد أن لعب خمس مباريات. فاز في مباراتين ، وتعادل في ثلاث مباريات ، وسجل لاعبيه 6 أهداف واستقبلت شباكه هدفين.