برايتون يستعيد موهبته «بيرسي تاو» من أندرلخت البلجيكي

أعلن نادي برايتون الإنجليزي، استعادة مهاجمه الجنوب أفريقي بيرسي تاو المعار لفريق أندرلخت البلجيكي.
وذكر الموقع الرسمي لنادي برايتون، اليوم الخميس، أنه قطع إعارة اللاعب الجنوب إفريقي مستفيدا من تغيير قوانين تصريح العمل الخاصة بالاتحاد الإنجليزي.
وقضى تاو موسما مع فريق يونيون سان جيلويزي، قبل أن ينضم إلى فريق كلوب بروج وساهم في فوزه بلقب الدوري والمشاركة في دوري أبطال أوروبا.
وقال جراهام بوتر المدير الفني للفريق: " نحن سعداء بأن بيرسي سيعود إلى الفريق وأننا سنبدأ العمل معه، أنا أعرفه جيدا أنه اللاعب الذي تابع الجميع تطوره في المواسم الماضية".
وكان برايتون قد ضم اللاعب الجنوب إفريقي من فريق صن داونز في الانتقالات الصيفية من موسم 2018 – 2019.
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