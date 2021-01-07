الجهاز الطبي للمصري يُطمئن الجماهير على الثنائي اسلام صلاح وكريم العراقي

أكد الدكتور محمود الشحات طبيب الفريق الأول للكرة بنادي المصرى ان الفحوصات الطبية والأشعة التشخيصية التي خضع لها الثنائي اسلام صلاح وكريم العراقي لاعبا الفريق عقب مباراة اليوم أمام الاتحاد السكندري أثبتت إصابة الأول بجزع في مفصل الركبة مع سلامة كافة أربطة الركبة.



وكشف الشحات ان اللاعب سيخضع للكشف الإكلينيكي غدا الجمعة لتحديد مدى جاهزية اللاعب لخوض المباراة القادمة للفريق أمام الزمالك .

واضاف الشحات ان الفحوصات اثبتت كذلك إصابة اللاعب كريم العراقي بكدمة قوية في مفصل الكتف مما لا يعيقه عن الانتظام في التدريبات القادمة للفريق استعدادًا لمباراة الزمالك المقبلة.