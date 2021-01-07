الجهاز الطبي للمصري يُطمئن الجماهير على الثنائي اسلام صلاح وكريم العراقي

وكشف الشحات ان اللاعب سيخضع للكشف الإكلينيكي غدا الجمعة لتحديد مدى جاهزية اللاعب لخوض المباراة القادمة للفريق أمام الزمالك .
واضاف الشحات ان الفحوصات اثبتت كذلك إصابة اللاعب كريم العراقي بكدمة قوية في مفصل الكتف مما لا يعيقه عن الانتظام في التدريبات القادمة للفريق استعدادًا لمباراة الزمالك المقبلة.
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وكان التعادل بهدف لكلا الفريقين نتاج مباراة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مع نظيره فريق الاتحاد السكندري في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس على ستاد الجيش ببرج العرب ، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الممتاز لكرة القدم ، وأدارها طاقم تحكيم مكون من محمود عاشور حكمًا للساحة ومعه كل من يوسف البساطي وأحمد عبد الغني كمساعدين ، وأحمد شكر حكمًا رابعًا ، فيما تولى سيد شعبان مهام حكم الفيديو بمعاونة زميله مصطفى عثمان.
بتلك النتيجة يرتفع رصيد المصري إلى النقطة العاشرة يحتل بهم المركز الرابع متقدمًا بفارق نقطتين عن الاتحاد السكندري صاحب المركز الخامس وان كان الاتحاد قد لعب مباراة أقل.
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