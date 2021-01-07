نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفيوم يعلن جاهزيته لمواجهة بني سويف بالقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتم الفريق الكروي الأول بنادي محافظة الفيوم، تدريباته على الملعب الفرعي بمنتجع الأسيوطي سبورت، في إطار استعداداته للقاء بني سويف، السبت ضمن مباريات الأسبوع الثامن بدوري القسم الثاني، بمجموعة الصعيد.

واعتمد أحمد بكري، المدير الفني للفريق الفيومي، على زيادة التركيز لدى اللاعبين، وتكثيف المعدل البدني قبل لقاء بني سويف المرتقب، مشددًا على لاعبيه بضرورة الفوز وحصد الثلاث نقاط.

ويحتل الفيوم الترتيب الرابع برصيد 13 نقطة، بعدما خاض 7 مباريات فاز في 4 وتعادل في واحدة وهزم في 2، وكان آخر مباراة خاضها أمام طهطا وفاز بهدف نظيف.