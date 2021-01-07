نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على عقوبات مباراة شيكو ومياه الدقهلية في المقال التالي
وقررت اللجنة بناءا على تقرير مراقب المباراة توقيع عدد من العقوبات على الفريقين :
أولا : عقوبات فريق مياه الدقهلية
١- إيقاف الإدارى نادر عبدالحى محمود عبدالمجيد ثمانية مباريات و غرامة ١٠٠٠ جنيه بسبب نزوله أرضية الملعب وسب الحكم بلفظ خارج ويستمر الإيقاف حتى سداد الغرامة.
٢- إيقاف المدير الفنى إيهاب غنيم أربع مباريات و غرامة ٥٠٠ جنيه بسبب سب المدير الفنى للفريق المنافس بألفاظ خارجة ويستمر الإيقاف حتى سداد الغرامة.
٣- إيقاف اللاعب علاء حمدى السيد ٤ مباريات وغرامة ٥٠٠ جنيه بسبب سب الفريق المنافس بألفاظ خارجة ويستمر الإيقاف حتى سداد الغرامة.
٤- إيقاف اللاعب أحمد ناجى فهمى ٤ مباريات وغرامة ٥٠٠ جنيه بسبب سب لاعبى الفريق المنافس بألفاظ خارجة ويستمر الإيقاف حتى سداد الغرامة.
ثانيا: عقوبات فريق بايونيرز
١- إيقاف ياسر عرفات مدرب الفريق ٤ مباريات وغرامة ٥٠٠ جنيه بسبب سب لاعبي الفريق المنافس بألفاظ خارجة ويستمر الإيقاف حتى سداد الغرامة.
٢- إيقاف حمدى إسماعيل مدرب حراس المرمة ٤ مباريات وغرامة ٥٠٠ جنيه بسبب سب لاعبى الفريق المنافس بألفاظ خارجة ويستمر الإيقاف حتى سداد الغرامة.