نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يشترط على مصطفى محمد للموافقة على رحيله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اشترط مسؤولو نادى الزمالك الحصول على مبلغ 7 ملايين دولار من أجل الموافقة على رحيل مصطفى محمد، مهاجم الفريق الكروى الأول، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويرغب مصطفى محمد في خوض تجربة احترافية خلال الفترة المقبلة، بعدما تلقى عرضًا من نادي سانت إتيان الفرنسي.

ورفض مسؤولو النادى مناقشة فكرة إتمام صفقة رحيل مصطفى محمد، مقابل أربعة ملايين دولار، وذلك وففًا للعروض التى تلقاها اللاعب، خلال الفترة الأخيرة.

ومن المنتظر أن يبلغ مسؤولو فريق سانت إتيان نظراءهم فى الزمالك بموقفهم من العرض، سواء بالموافقة أو الرفض، لغلق ملف انتقال اللاعب نهائيًا.

ويسعى نادي الزمالك، لغلق ملف التفاوض فى أقرب وقت ممكن، لمنع تشتيت أذهان اللاعبين وإخراجهم عن تركيزهم، خاصة أن نادي الزمالك يشارك في العديد من البطولات مثل الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا.