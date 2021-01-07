نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المنصورة ضيفاً على الأوليمبي في القسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل فريق المنصورة ضيفاً ثقيلاً على نظيرة الأوليمبي السكندري في الثانية والنصف من عصر الجمعة، في قمة لقاءات الأسبوع السابع من دوري القسم الثاني - المجموعة الثالثة - "بحري".



ويطمح لاعبي الأوليمبي بقيادة أحمد ساري المدير الفني لفريق الكرة الأول، في تحقيق الفوز للإستمرار في تقديم نتائج إيجابية هذا الموسم، ومواصلة الضغط على المتصدر نادي أبو قير للأسمدة.



ويحتل الفريق السكندري المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة جمعهم خلال 6 مباريات، بينما يحتل المنصورة المركز التاسع برصيد 7 نقاط جمعهم خلال 6 مباريات أيضاً.



وأقتنص الأوليمبي نقطة ثمينة الجولة الماضية على حساب بلدية المحلة بعدما أنتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وتعادل المنصورة أيضاً أمام فريق الحمام بنفس النتيجة.



وتضم قائمة الأوليمبي، لخوض اللقاء، كلا من " هاني جمال .عمرو الصعيدي . محمد رجب . طة إبراهيم . أحمد علي جدو . حسين حمدي . سيد جاد . مصطفى جميل . محمود المنشاوي . كاظم محمد . أحمد عيد . نادي حسن . محمد السيد علي . عمر فاروق . مصطفى كشري . مروان شاهين . عبدالله الرويني . منير حسن . عمرو مجدي . حسين رمضان . لاندري ناتاكيو .