وضمت 22 لاعبا وهم: محمد فتحي، محمد موسي، ابراهيم الجرايحي، سليمان عبدربه، محمد ماجد اونش، حسام غالي، عصام عادل، ابراهيم عكوكو، كريم اسامه، محمود صلاح، زيكو، ميدو جمال، محمد حسام، ساهر زيادة، محمد عوض، السيد ابو امنة، شهاب فتحي، اسامه النجار، سعيد حسن، احمد الشافعي، محمد كامل.
ويحاول عبد العال استعادة انتصارات الفريق الذى يمر بمرحلة إحلال وتجديد بعد الاستغناء عن معظم عناصر الفريق والأزمة المالية الكبيرة التى يتعرض لها النادى والتى هددت صرف مستحقات اللاعبين والتى يحاول مجلس الإدارة صرفها خلال الأيام القادمة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 22 لاعبا فى قائمة طنطا استعدادا لمواجهة منتخب السويس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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