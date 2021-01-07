خالد الغندور يعلن موعد صرف مستحقات لاعبي الزمالك

كشف خالد الغندور نجم الزمالك السابق عن موعد صرف مستحقات اللاعبين المقرر تسليمها.

وقال الغندور خلال تصريحاته عبر فضائية الزمالك، إن مجلس ادارة الزمالك قرر صرف مستحقات اللاعبين التي تقدر بـ ٢٥٪.

وتابع: من المقرر أن يتم صرف المستحقات لجميع اللاعبين بلا استثناء أي لاعب خلال الـ ١٠ ايام القادمة، ولا يوجد اي متأخرات.

واضاف الغندور أن، مجلس ادارة الزمالك منع اي تصريحات صحفية او مداخلات ومقابلات تليفزيونية للاعبي الزمالك الا بتصريح رسمي مكتوب.

وأكمل: سوف يتم توقيع عقوبة على يوسف اوباما ومصطفى محمد بعد تصريحاتهما الفضائية.