23 لاعبا في معسكر سيراميكا كليوباترا استعدادا لمواجهة الأهلي

ويتواجد 23 لاعبا في معسكر سيراميكا كليوباترا استعدادا لتلك المباراة وهم كالآتي: حراسة المرمى: محمود شكري، وعامر عامر، ومحمد جمال. خط الدفاع: طارق سامي، ومحمد جمال، وخالد صبحي، وسيف تقا، وعبد الله محمود، وأحمد محسن، ورجب بكار. خط الوسط: محمود نبيل، ومحمد حسن، ومحمد توني، وعبد الرحمن بودي، وكوامي بونسو. خط الهجوم: شادي حسين، وشريف دابو، وأحمد غنيم، ومحمد إبراهيم، ووينفول كوبينا، وفونسينيو، وأحمد أمين أوفة، ومصطفى ميسي. أعلن هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، قائمة فريقه في معسكره المغلق المقام بأحد فنادق السويس، استعدادا لخوض مباراة الأهلي، التي تقام في السابعة والنصف، مساء غد الجمعة، على ملعب استاد السويس الجديد، بالجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

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