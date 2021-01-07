نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد حليم يعلن قائمة حرس الحدود لمباراة بيلا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف ستاد بالمكس بالإسكندرية، في الثانية والنصف من عصر الجمعة، مباراة حرس الحدود وبيلا التي تقام ضمن منافسات الجولة السابعة للمجموعة الثالثة لدوري القسم الثاني في تمام الساعة الثانية عصرًا.

وقد أعلن محمد حليم المدير الفني لفريق حرس الحدود عن قائمة الفريق التي سيخوض بها اللقاء وجاءت كالتالي: