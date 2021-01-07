نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يستقر على رقم "بواليا" في الموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الزامبي والتر بواليا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الجديد، للظهور الأول مع فريقه أمام سيراميكا كليوباترا، بالدوري العام.

واستقر النادي الأهلي، على منح اللاعب القميص رقم 26 ليخوض به باقي مباريات الموسم الجاري، بعدما تم قيده بالساعات الأخيرة.

وكان بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، ضم بواليا إلى قائمة الفريق التي دخلت معسكر مغلق استعدادًا للمواجهة المرتقبة بالدوري العام.

وأعلن النادي الأهلي عن التعاقد مع الزامبي والتر بواليا مهاجم فريق الجونة، لمدة 4 مواسم مقبلة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويلتقي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا، مساء غدٍ الجمعة على ملعب السويس الجديد ضمن منافسات الجولة السادسة بالدوري المصري الممتاز.