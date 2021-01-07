نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مصير نجح الفريق من الاحتراف خلال الفترة المقبلة.

وتلقى محمد شريف مهاجم الفريق، عرضًا من جانب سبورتنج براجا البرتغالي، من أجل الحصول على خدماته خلال شهر يناير الجاري.

وأبدى بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، رفضه التام فكرة التنازل عن خدمات اللاعب، سواء معارًا أو الرحيل بشكل نهائي.

وجاء قرار المدير الفني، خاصةً أن شريف واحد من العناصر الأساسية منذ بداية الموسم، فضلًا أنه عاد من الإعارة من صفوف إنبي بداية الموسم للاستفادة من خدماته.