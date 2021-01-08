مباراة ودية بين فريقي كرة قدم شباب الجيل

مباراة ودية بين فريقي كرة قدم شباب الجيلأقيمت بملعب الشهيد العلفي بمحافظة الحديدة مباراة ودية بين فريقي شباب الجيل (أ) و(ب) لكرة القدم، استعداداً للدوري التنشيطي الذي ينظمه وحدة صنعاء بالعاصمة.

بدأت المباراة بروح حماسية حيث حاول كلا الفريقين تسجيل هدف السبق وقد سنحت فرص كثيرة للفريقين لكن دون ان تترجم الى لغة الاهداف وتصدى حارسا الفريقين وليد حكمي وفارس مسعود للفرص التي اتيحت في المباراة للفريقين.

وفي الدقيقة 80 من الشواط الثاني تحصل فريق المجموعة (أ) الذي لعب بعشرة لاعبين على ركلة جزاء بقدم اللاعب زاهر محمد كانت خارج المرمى، ولم تمر إلا ثلاث دقائق وتحصل الفريق على ضربة جزاء ثانية بقدم اللاعب أحمد وتم إضاعتها، فيما حصل اللاعب محمد الحمل بداعي خشونة على بطاقة صفراء.

وخلال المباراة تعرض اللاعب اشرف سنان لاصابة، مماجعله يغادر ارضية الملعب ليتلقى العلاجات اللازمة من الطبيب المختص.

وانتهى الشوطين بتعادل سلبي للفريقين، وخرج الفريقين بركلات ترجيحية فاز من خلالها فريق المجموعة (أ) على فريق المجموعة (ب).

وجسد لقاء الفريقين روح المحبة والٳخاء وتبادل الخبرات والمهارات بين الرياضيين، حيث قاد المدرب الوطني عادل التام فريق المجموعة (أ)، والكابتن سعيد جابر مساعد المدرب فريق المجموعة (ب).

حضر المباراة عدد من القائمين على الرياضة في محافظة الحديدة يتقدمهم، الاستاذ عماد البرعي مدير مكتب الشباب والرياضه في محافظة الحديدة، الكابتن جمال شمسان، الاستاذ علي باري جرب، وقدم الفريقين اداء مشرف في المباراة.