نقل مباراة الإسماعيلي في البطولة العربية| وربيع ياسين مرشح لقيادة الدراويش

تأتي هذه المباراة، ضمن إياب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال التى ستقام مساء الإثنين المقبل، علما أن مباراة الذهاب كانت قد انتهت بفوز الإسماعيلي بهدف نظيف عن طريق التونسي فخر الدين بن يوسف.
وجاء طلب مسئولي الرجاء إلى تغيير ملعب محمد الخامس بسبب تضرر أرضيته عقب خوض مباراته الأخيرة ضد الفريق السنغالى بدوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد تساقط أمطار غزيرة عليه جعلت أرضيته غير صالحة لإجراء مباريات في كرة القدم إلى حين إصلاحه.
من جانب آخر دخل ربيع ياسين نجم الاهلي السابق والمدير الفني لمنتخب الشباب في دائرة المرشحين بقوة لتولي القيادة الفنية للاسماعيلي خلال الفترة المقبلة.
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