فرجاني ساسي خارج الزمالك بعد تعذر تجهيز مقدم عقده الجديد

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن الدولى التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط فريق الكرة بنادي الزمالك، أصبح قريبًا من الرحيل عن القلعة البيضاء خلال الموسم الجديد في ظل انتهاء عقده بنهاية الموسم الجاري.
وأوضح عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار" أن ذلك يأتي في ظل فشل مسؤولي نادي الزمالك في تجهيز مقدم عقد اللاعب الجديد بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها النادي في الفترة الأخيرة.
وأشار ياسين إلى أن ساسي طلب مليون يورو مقدم تعاقد عند التجديد، وذلك علي الرغم من الاتفاق علي كافة تفاصيل العقد مع اللاعب من حيث القيمة المالية أو المدة.
وأتم: "ويحق لفرجاني ساسي التوقيع لأي ناد في فترة الانتقالات الشتوية الجارية دون الحصول على موافقة مسؤولي ناديه".
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