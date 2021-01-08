نشر الحساب الرسمي للبريميرليج صورة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، مساء اليوم الخميس، وترتيب جدول ترتيب الهدافين الذي يتصدره الفرعون المصري. وتساءل حساب البريميرليج من سيتصدر جدول ترتيب الهدافين في نهاية الموسم. وتصدر صلاح جدول ترتيب الهدافين برصيد 13 هدفا ويليه سون هيونج مين في المركز الثاني برصيد 12 هدفا. وغاب محمد صلاح عن التسجيل في آخر 3 مواجهات بالدوري الإنجليزي أمام وست بروميتش ونيوكاسل وساوثهامبتون.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حساب البريميرليج ينشر صورة محمد صلاح ويتساءل من يتصدر ترتيب الهدافين في نهاية الموسم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.