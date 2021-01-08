موسيماني يوافق على رحيل مهاجم الأهلي

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الكرة الاول بالنادي الاهلي، أبدى موافقته على رحيل مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وأوضح عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار" أن صلاح محسن لم يتمكن من إثبات نجاحه وأحقيته بالتواجد في القلعة الحمراء، وعدم استغلال الفرص التي منحها له الجهاز الفني.
وتابع أن موسيماني وافق على تجديد إعارة صلاح محسن إلى سموحة مرة أخرى، في ظل تمسك مسؤولو النادي السكندري بالتعاقد مع اللاعب بعد التألق معهم خلال الموسم الماضي.
جدير بالذكر أن الأهلي يملك في مركز رأس الحربة ٧ لاعبين وهم "مروان محسن، صلاح محسن، احمد ياسر ريان، كهربا، اجاي، محمد شريف".
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