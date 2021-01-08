ألميريا يسعى لضم مصطفى محمد.. الغندور يكشف التفاصيل كاملة

وقال الغندور خلال تصريحاته على فضائية الزمالك إن مصطفى محمد مهاجم فريق الزمالك يمتلك 3 عروض للاحتراف من أندية ألميريا الإسباني وجلطة سراى التركى وسانت أتيان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية والتي يتم مناقشتها من قبل مجلس إدارة القلعة البيضاء.
وأوضح الغندور أن عرض ألميريا الإسبانى قريب من الموافقة عليه، حيث عرض الفريق الإسبانى استعارة اللاعب مقابل مليون ونصف المليون يورو خلال 6 شهور، بنية البيع مقابل 5 ملايين يورو، وهذا الأمر يتم مناقشته حاليا داخل مجلس إدارة النادى مع لجنة الكرة، لحسم الأمر خلال الفترة المقبلة.
وتابع: يوجد أيضا عرض من قبل سانت أتيان الفرنسى مقابل 4.5 مليون دولار، والعرض الآخر من قبل جلطة سراى التركى مقابل 300 ألف دولار لاستعارة اللاعب لمدة 6 أشهر.
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