نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفربول يخطط لتوجيه ضربة موجعة إلى ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن ليفربول الإنجليزي يخطط لعقد صفقات من العيار الثقيل خلال الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل تدعيم صفوف الفريق الذي يسعى للاستحواذ على البطولات محليا وقاريا.

وأشار موقع ديفينسا سينترال الإسباني إلى أن رغبة الحمر تصطدم بمخططات ريال مدريد الإسباني الذي يسعى لتجديد تشكيلته بعد تذبذب المستوى في الموسمين الأخيرين.

وأكد الموقع الإسباني أن ليفربول مصمم على التعاقد مع الثنائي الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي والنمساوي ديفيد ألابا نجم دفاع بايرن ميونخ الألماني حتى الرمق الأخير.

وأوضح الموقع الإسباني أن الثنائي مبابي وألابا يعتبر من اللاعبين الذين سيشعلون سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث ينتهي عقد مبابي في صيف 2022 ولم يتوصل لاتفاق حول التجديد وبالتالي فإن الميركاتو المقبل هو الأنسب لبيعه أما ألابا فينتهي عقده عقب نهاية الموسم الحالي.

وألمح الموقع الإسباني أنه لا يخفى على أحد أن ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع الثنائي، حيث يضع آمالًا كبيرة على مبابي لكي يصبح أفضل لاعب في العالم كما يسعى لتعزيز دفاعاته بضم ألابا في صفقة مجانية.

وأفاد الموقع الإسباني بأن ريال مدريد لن يضم اللاعبين على طبق من ذهب وإنما سيواجه صراعًا شرسًا وكبيرا للغاية من ليفربول الذي يسعى بدوره للفوز بخدمات الثنائي.

و كشف الموقع الإسباني أن مبابي يعتبر حلمًا كبيرًا للألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول منذ فترة طويلة ويدرك أن الفرصة مواتية للتعاقد معه خاصة بعدما أبدى المهاجم الفرنسي إعجابه بليفربول مع المدير الفني الألماني.

ونوه الموقع الإسباني أنه بالنسبة لألابا فإن كلوب يعرفه جيدًا منذ أن كان مديرا فنيا لبروسيا دورتموند وبعدما أصبح النمساوي لاعبًا حرًا زاد شغف المدير الفني الألماني للتعاقد معه خاصة في ظل إصابة الثنائي الريدز فيرجيل فان دايك وجو جوميز