نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة أون تايم سبورت 3 والقنوات الناقلة لبطولة كاس العالم لكرة اليد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة أون تايم سبورت 3 والقنوات الناقلة لبطولة كاس العالم لكرة اليد، التي ستقام في مصر يوم الأربعاء الموافق 13 من شهر يناير 2021، حيث تضم بطولة كاس العالم لكرة اليد 8 مجموعات يشارك منتخب مصر ضمن المجموعة السابعة، حرص الاتحاد المصري لكرة اليد علي تنظيم بطولة كاس العالم لكرة اليد في مصر متحديا الظروف التي تمر في البلاد من ظهور جائحة فيروس كورونا وقوة الإرادة المصرية في نجاح البطولة برغم كل الصعوبات والتحديات التي تواجهه العالم اجمع.

لذا تقدم إدارة قنوات أون سبورت في الاستعداد لنقل البطولة علي قنواتها المتعددة والتي أطلقت مؤخرا القناة الثالثة لسلسة قنوات أون سبورت التي يبحث عنها الكثيرون بالإضافة إلى نقل البطولة أيضا علي قناة On time sport 2 وOn time sport، لذا نوضح لكم عبر الفقرات التالية تردد جميع القنوات الناقلة لبطولة كاس العالم لكرة اليد كما نوضح لكم الفرق المشاركة في بطولة كاس العالم لكرة اليد في مصر 2021.

تردد قناة أون تايم سبورت 3

يمكن لمتابعي البرامج الرياضية والمهتمين بمشاهدة بكرة اليد مشاهدة بطولة كاس العالم لكرة اليد المقرر لها يوم الأربعاء 13 يناير 2021 متابعتها علي قناة أون تايم سبورت 3 علي التردد التالي:

القمر الصناعي نايل سات التردد 12303 معدل الترميز 27500 الاستقطاب افقي

تردد قناة أون تايم سبورت 2

القمر الصناعي نايل سات التردد 11449 معدل الترميز 27500 الاستقطاب افقي

تردد قناة أون تايم سبورت 1

القمر الصناعي نايل سات التردد 12654 معدل الترميز 27500 الاستقطاب افقي

الفرق المشاركة في بطولة كاس العالم لكرة اليد 2021

المجموعة الأولي

المجر ألمانيا اورجواي الرأس الأخضر

المجموعة الثانية

أسبانيا بولاندا تونس البرازيل

المجموعة الثالثة

قطر أنحولا كرواتيا اليابان

المجموعة الرابعة

الدنمارك الأرجنتين البحرين الكونغو الديمقراطية

المجموعة الخامسة

النرويج أمريكا النمسا فرنسا

المجموعة السادسة

آيسلندا البرتغال المغرب الجزائر

المجموعة السابعة

مصر السويد تشيلي ألتشيك

المجموعة الثامنة

سلوفينيا بيلاروسيا كوريا روسيا

وأكدت إدارة اتحاد الكرة المصري لكرة اليد أن جميع مباريات كاس العالم لكرة اليد رجال ستقام بحضور جماهيري، حيث يمكن كافة المواطنين الذين لا يتمكنوا من حضور المباريات الاستمتاع بمشاهدة المباريات عبر شاشة قنوات أون تايم سبورت 2 وايضا أون تايم سبورت 1 والقناة الجديدة أون تايم سبورت 3.