نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استياء فى القبارى بسبب إعادة مباراة المعمورة والصلح ينهى الأزمة فى العامرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب مصدر مسئول فى مركز شباب القبارى عن استيائه من قرار لجنة المسابقات بمنطقة الإسكندرية بإعادة مباراة فريقه مع مركز شباب المعمورة فى الجولة السادسة من المجوعة الحادية عشر بالقسم الثالث وتغريم المعمورة 1500 جنيه .

وكان الحكم ألغى المباراة بسبب عدم وجود سيارة إسعاف .

وكشف المصدر أن لائحة المسابقة تنص على أنه فى حال عدم قيام الفريق صاحب الأرض بتوفير سيارة إسعاف تحتسب النتيجة ٠/٣ لصالح الفريق الضيف .

وتساءل المصدر إذا كانت اللائحة تنص على إعادة المباراة فلماذا تم تغريم المعمورة 1500جنية قيمة انتقال فريق القبارى ؟ .

ومن ناحية أخرى نجحت محاولات الصلح داخل نادى نهضة العامرية فى إنهاء الخلافات بين عبد الناصر خطاب رئيس النادى ومحمود تركى المدير الفنى لفريق الكرة بالنادى .

وكان المدير الفنى لفريق الكرة تقدم باعتذار لإدارة النادى بسبب عدم صرف مستحقات اللاعبين الجهاز الفنى لمدة شهرين .

ونجح عدد من محبى النادى فى عقد جلسة بين رئيس النادى والمدير الفنى تمت خلالها تراجع المدير الفنى عن استقالته والإتفاق على صرف مستحقات اللاعبين.

ويحتل نهضة العامرية المركز الثاني فى المجموعة الحادية عشر برصيد ١٣ نقطة .