جدول ترتيب الدورى المصرى عقب تعادل المصرى مع الاتحاد السكندرى

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محمد سياف - ابو ظبي - أقيمت اليوم الخميس 1/7/2021 مباراة واحدة في بطولة الدورى المصرى، حيث التقى فريق المصري البورسعيدي منافسه الاتحاد السكندري على ملعب برج العرب.

وتعادل المصري والاتحاد بهدف واحد لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد برج العرب بالإسكندرية في افتتاح الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتقدم أحمد رفعت إلى المصري في الدقيقة العاشرة قبل تعادل الاتحاد الإسكندري مع محمود رزق في الدقيقة 78. (مخلص مباراة المصري والاتحاد).

ويتصدر فريق الجونة الدوري المصري الممتاز برصيد 11 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 10 نقاط وله مباراة مؤجلة أمام الزمالك، فيما يحتل الفريق الأبيض المركز الثالث بنفس عدد النقاط.

وتقام غدًا ثلاثة مباريات في إطار نفس الجولة، حيث يلتقي بيراميدز البنك الأهلي في الثانية والنصف عصرًا، بينما وادي دجلة مع انبي في تمام الخامسة مساءً، وفي السابعة والنصف يصطدم الأهلي بسيراميكا كليو باترا الصاعد حديثًا للدوري المصري.

وجاء جدول ترتيب الدورى المصرى كما يلي: