أحمد شوبير يكشف موقف مروان محسن من الرحيل عن الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير موقف مهاجم النادي الأهلي مروان محسن من الرحيل عن القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

وقال شوبير عبر برنامج "ملعب أون تايم": "لا توجد أي نية في النادي الأهلي للاستغناء عن مروان محسن وهناك اقتناع باللاعب ومستمر بشكل طبيعي ضمن صفوف الفريق".

وتلقي مروان محسن فعليًا اتصالات ودية من مسئولي بيراميدز للحصول علي خدماته علي سبيل الإعارة أو البيع النهائي وهو ما وافق عليه اللاعب لكن مسئولي الأهلي يرون أنه اذا أراد الرحيل فسيكون للاتحاد أو سموحة أو أي ناد اخر بخلاف الفريق السماوي.

ورفضت لجنة التخطيط بالأهلي فكرة الاستغناء النهائي عن مروان محسن ولكن منحته فرصة الخروج للإعارة بهدف الحصول علي فرصة المشاركة أساسيا والتخلص من الضغوط والعودة في نهاية الموسم، فيما سادت حالة من الغضب الشديد داخل الأهلي تجاه زكريا ناصف عضو لجنة التخطيط بسبب طرحة لفكرة التعاقد مع عمرو ورده من الأساس وتسريب الأمور لوسائل الإعلام وهو شئ لم يعتاده مسئولي الأهلي.