نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفربول يخطط لضم نجم ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن دخول منافس جديد لسباق الحصول على خدمات الإسباني سيرجيو راموس نجم دفاع وقائد ريال مدريد الإسباني خلال الصيف المقبل.

وأشار برنامج الشيرنجيتو الإسباني الشهير إلى أن عقد راموس البالغ من العمر 34 عامًا مع ريال مدريد ينتهي عقب نهاية الموسم الحالي ولم يتوصل الطرفان لاتفاق حول عقدٍ جديد حتى الآن.

وألمح البرنامج الإسباني أن هناك أكثر من نادي يتابع تطور مفاوضات راموس و ريال مدريد أملا في خطف نجم الدفاع الإسباني خلال الصيف المقبل على رأسهم مانشستر سيتي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وأكد البرنامج الإسباني أن ليفربول بقيادة مديره الفني الألماني يورجن كلوب أبدى اهتمامًا هو الآخر بجلب راموس إلى قلعة الآنفيلد في الصيف المقبل.

ونوه البرنامج الإسباني أن ريال مدريد لا يرغب في تجديد عقد راموس لأكثر من موسم في ظل السياسة التي يتبعها النادي مع اللاعبين الذين يتجاوز عمرهم 30 عامًا.

وكشف البرنامج الإسباني عن وجود خلافا حول راتب قائد الملكي الذي يرغب في الحصول على زيادة بينما يشترط مسئولو ريال مدريد التجديد بنفس راتبه الحالي.

وأوضح البرنامج الإسباني أن ليفربول يعاني حاليًا على صعيد مركز قلب الدفاع تحديدا بعد إصابة الثنائي فيرجيل فان دايك وجو جوميز واضطرار كلوب لإشراك لاعبين شباب مرة ولاعبي وسط الملعب مثل فابينيو وهندرسون مرة أخرى.