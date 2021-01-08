تعرف على حكام مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا بالدوري الممتاز

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم حكام مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا المقرر لها اليوم الجمعة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏ وجاء طاقم حكام مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا كالاتي: حكم ساحة: محمد يوسف. حكم مساعد أول: أحمد حسام. حكم مساعد ثاني: هاني خيري. حكم رابع: أحمد صالح. حكم فيديو: محمود دسوقي. حكم مساعد فيديو: أحمد حمدي. وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير، وأحمد رمضان بيكهام، وحسين الشحات، وأحمد نبيل كوكا، وسعد سمير، وياسر إبراهيم، ومحمود كهربا، وحمدي فتحي، ومحمد شريف، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وبدر بانون، وأليو ديانج، وطاهر محمد طاهر، وصلاح محسن، ومحمد مجدي أفشة، وعلي معلول، ووالتر بواليا، وأكرم توفيق.

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