اختار محمد يوسف المدير الفني لفريق البنك الأهلي 22 لاعبًا لمعسكر مباراة بيراميدز.

محمود الزنفلي واحمد السعدني واحمد صبحي في حراسة المرمى. محمد دبش ومحمد كوفي ومحمد مجدي اسامه ابراهيم و احمد ياسين وعاصم صلاح وبهاء مجدي في خط الدفاع. حسام الصانع ومعروف يوسف ومحمد مثناني وفلاديميرو ستيريلا في الوسط المدافع. محمد حامد وموسي دياوارا وشادي رضوان ومحمود قاعود ومحمد بسيوني واحمد ياسر في مركز الوسط المهاجم أحمد علي وفادي فريد رأسي حربة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قائمة فريق البنك الأهلي لمباراة بيراميدز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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