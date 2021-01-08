أكد محمد صديق في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "هدف شيكابالا أفضل من هدف أفشة المشهور بالقاضية ممكن".
وتابع: "هدف شيكابالا ملعوب وعملها كتير وبيدرب عليها ولكن هدف أفشة فيها توفيق كبير"، وأوضح: "هدف أفشة هدف جيد بكل تأكيد ولكن هدف شيكابالا أفضل، والأفضل هدف أبو تريكة في الصفاقسي التونسي".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد صديق: هدف شيكابالا في نهائي أفريقيا أفضل من هدف أفشة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.