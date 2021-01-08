نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباراة الأهلي وسيراميكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحتل محمود عبد المنعم "كهربا" نجم النادي الأهلي حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 3 أهداف. ويستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره فريق سيراميكا كليوباترا اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز. وجاء ترتيب هدافي مسابقة الدوري المصري الممتاز قبل مواجهة اليوم كالآتي: 1- محمود كهربا 3 أهداف 2- محمد شريف 3 أهداف 3- والتر بواليا 3 أهداف 4- عمر كمال 3 أهداف 5- مروان حمدي 3 أهداف 6- أحمد سمير 3 أهداف 7- مصطفى محمد هدفين 8- أشرف بن شرقي هدفين 9- فخر الدين بن يوسف هدفين 10- محمد صادق هدفين