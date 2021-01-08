طارق قنديل: الأهلي لم يقصر مع رمضان صبحي وأحمد فتحي

أكد طارق قنديل عضو مجلس إدارة الأهلي، أن إدارة القلعة الحمراء، لم تقصر إطلاقًا خلال المفاوضات مع الثنائي أحمد فتحي ورمضان صبحي.

وقال قنديل خلال تصريحات لقناة "أون تايم سبورت 1": "الأهلي لم يقصر من كل النجوم ولهم تقديرهم واحترامهم، الأهلي لا يقف على أي أحد".

وتابع: "الأهلي أكبر من أي أحد وأعلى من أي أسم، وهو صانع أسماء اللاعبين".

وأكد العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي أنهم ارسلوا خطابًا رسميًا منذ فترة طويلة الي بيراميدز يطلبون فيه حق الرعاية في صفقة إنتقال رمضان صبحي طبقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وقال إن تلك الأمور طبيعية وليست بدعة وتحدث في كل مكان بالعالم وهذا الأمر تم منذ فترة طويلة .

وكشفت مصادر خاصة أن الأهلي يطلب الحصول علي قيمة رعاية رمضان صبحي الذي نشا وترعرع بين جدران القلعة الحمراء .

فيما أكد مصدر ان هناك دراسة لعقد شراء محمد مجدي أفشه من بيراميدز وبنوده لتجهيز مستحقات الفريق السماوي اذا كان يحق لهم ذلك بعد التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا.