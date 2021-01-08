بسبب حالته الحرجة .. نقل بلاتر رئيس الفيفا السابق إلى المستشفى

أكدت تقارير سويسرية أن جوزيف بلاتر الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تم نقله منذ ساعات إلى إحدى المستشفيات بسبب تدهور حالته الصحية.
وحسب صحيفة بليك السويسرية، عن ابنته كورين: "والدي في المستشفى، يحتاج لوقت من الراحة".
وذكرت التقارير أن بلاتر تم نقله في حالة خطرة إلى المستشفى لكن صحته تحسنت.
وذكر الفيفا في بيان عبر موقعه الرسمي، أن جوزيف بلاتر أهدر 500 مليون فرانك على المتحف الذي افتتح في عام 2016".
وأشار بيان الفيفا، أن هذه الأموال كان من الأولى استغلالها لتطوير كرة القدم في العالم".
وتابع بيان الفيفا، أنه تم التقدم بشكوى إلى المدعي العام بـ زيورخ ضد الإدارة السابقة للفيفا، لإهدارها هذه الأموال على المتحف.
يذكر أن جوزيف بلاتر أعلن مؤخرا عن تعافيه من فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".
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