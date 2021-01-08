نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستكمل مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز، اليوم الجمعة الموافق الثامن من شهر يناير الجاري.

ويلاقي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا، عند الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف بتوقيت أبوظبي.

ويأتي جدول ترتيب الدوري المصري كالتالي:

1- الجونة برصيد 11 نقطة

2- الأهلي برصيد 10 نقاط

3- الزمالك برصيد 10 نقاط

4- المصري برصيد 10 نقاط

5- الاتحاد السكندري برصيد 8 نقاط

6- سيراميكا كليوباترا برصيد 7 نقاط

7- بيراميدز برصيد 7 نقاط

8- مصر المقاصة برصيد 7 نقاط

9- الإسماعيلي برصيد 6 نقاط

10- سموحة برصيد 6 نقاط

11- أسوان برصيد 6 نقاط

12- وادي دجلة برصيد 5 نقاط

13- البنك الأهلي برصيد 5 نقاط

14- غزل المحلة برصيد 5 نقاط

15- إنبي برصيد 4 نقاط

16- الإنتاج الحربي برصيد 4 نقاط

17- المقاولون العرب برصيد 3 نقاط

18- طلائع الجيش برصيد نقطة واحدة