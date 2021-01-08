مواعيد مباريات اليوم الجمعة 8 - 1 - 2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم، الجمعة، العديد من المباريات في مختلف ملاعب العلام، أبرزها، مواجهة الأهلي ضد سيراميكا كيلوباترا، ضمن منافسات الجولة السادسة، من مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعرض " دوت الخليج" مواعيد مباريات اليوم الجمعة، والقنوات الناقلة:

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم البنك الأهلي ضد بيراميدز - الساعة الثانية والنصف عصرا - على قناة أون تايم سبورت وادي دجلة ضد إنبي - الساعة الخامسة مساء - على قناة أون تايم سبورت سيراميكا ضد الأهلي - الساعة السابعة والنصف مساء - على قناة أون تايم سبورت مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم أستون فيلا ضد ليفربول - الساعة العاشرة إلا الربع مساء - على قناة beIN SPORT HD 1 وولفرهامبتون ضد كريستال بالاس - الساعة العاشرة إلا الربع مساء - على قناة beIN SPORT HD 1 مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم سيلتا فيجو ضد فياريال - الساعة العاشرة مساء - على قناة beIN SPORT HD 3 مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم بوروسيا مونشنجلادباخ ضد بايرن ميونخ - الساعة التاسعة والنصف مساء - على قناة beIN SPORT FR HD 2 مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم الباطن ضد الهلال - الساعة الثانية والنصف عصرا - على قناة السعودية الرياضية القادسية ضد الأهلي - الساعة الرابعة وأربعين دقيقة مساء - على قناة السعودية الرياضية النصر ضد العين - الساعة السابعة إلا خمس دقائق مساء - على قناة السعودية الرياضية

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