موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا والقنوات الناقلة

يلتقي سيراميكا كليوباترا مع الأهلي مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد السويس الجديد، بالجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

وستقام المباراة في تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة على استاد السويس الجديد، وتنقلها قنوات أون تايم سبورتس «On Time Sports».