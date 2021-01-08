موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا والقنوات الناقلة

يلتقي سيراميكا كليوباترا مع الأهلي مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد السويس الجديد، بالجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.
وستقام المباراة في تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة على استاد السويس الجديد، وتنقلها قنوات أون تايم سبورتس «On Time Sports».
وسيدخل الأهلي مباراة سيراميكا كليوباترا ولديه 10 نقاط جمعها من 3 انتصارات وتعادل وحيد أمام وادي دجلة، فيما سيدخل سيراميكا المباراة برصيد 7 نقاط جمعها من فوزين وتعادل وخسارة واحدة.
وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:
محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير، وأحمد رمضان بيكهام، وحسين الشحات، وأحمد نبيل كوكا، وسعد سمير، وياسر إبراهيم، ومحمود كهربا، وحمدي فتحي، ومحمد شريف، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وبدر بانون، وأليو ديانج، وطاهر محمد طاهر، وصلاح محسن، ومحمد مجدي أفشة، وعلي معلول، ووالتر بواليا، وأكرم توفيق.
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