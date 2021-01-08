أخبار الرياضة .. فرجاني ساسي خارج الزمالك .. موسيماني يوافق على رحيل مهاجم الأهلي

أعلنت المحكمة الرياضية الدولية "كاس" موعد جلسة الاستماع المقررة في الشكوى المقدمة من جانب الفلسطيني محمود السلمي ضد النادي الأهلي.

قال إيهاب الخطيب رئيس قناة الناد الأهلي، إن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم لن يضم أحمد فتحي الظهير الأيمن لبيراميدز مرة أخرى لصفوف الفراعنة. قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الكرة الاول بالنادي الاهلي، أبدى موافقته على رحيل مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

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