موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا بكأس الاتحاد والقنوات الناقلة

يواجة فريق ليفربول مساء اليوم الجمعة مباراة قوية أمام أستون فيلا، ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ومن المقرر أن تُقام مباراة ليفربول القادمة أمام أستون فيلا في كأس الاتحاد الإنجليزي، على ملعب "فيلا بارك"، في العاشرة إلا ربع مساء اليوم الجمعة. وستُذاع مباراة ليفربول القادمة أمام أستون فيلا في كأس الاتحاد الإنجليزي على قناة beIN Sports HD 1

وأعلن نادي استون فيلا غلق مقر تدريبات الفريق، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بين اللاعبين. وكتب أستون فيلا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": أستون فيلا يعلن إغلاق ملعب التدريب بعد إصابة عدد من اللاعبين والموظفين بفيروس كورونا، وتم دخولهم للعزل على الفور. وتابع بيان أستون فيلا:" تم إلغاء تدريب الفريق الأول قبل مواجهة ليفربول غدًا في كأس الاتحاد الإنجليزي". ولم يكشف نادي أستون فيلا عن أسماء الللاعبين المصابين بفيروس كورونا. يذكر أن رابطة الدوري الإنجليزي، أعلنت الثلاثاء الماضي، تسجيل 40 حالة إصابة بفيروس كورونا، وهي أعلى معدل إصابة هذا الموسم.

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