يلتقي نادي سيراميكا كليوباترا مع نظيره الأهلي مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد السويس الجديد، بالجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.
وستقام المباراة في تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة على استاد السويس الجديد، وتنقلها قنوات أون تايم سبورتس «On Time Sports».
ومن المتوقع أن يبدأ هيثم شعبان مدرب سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل كالتالي :
حراسة المرمى: عامر عامر
الدفاع: أحمد محسن - خالد صبحي - طارق سامي - رجب بكار
الوسط: كوامي بونسو - محمد إبراهيم - محمد توني - احمد غنيم
الهجوم: شريف دابو - شادي حسين
بينما من المتوقع أن يلعب فريق الأهلي المباراة بتشكيل كالتالي :
حراسة المرمي : محمد الشناوي
الدفاع :على معلول وأيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هاني
الوسط : حمدي فتحي وأليو ديانج وحسين الشحات
الهجوم : طاهر محمد طاهر وكهربا ومحمد شريف
وسيدخل الأهلي مباراة سيراميكا كليوباترا ولديه 10 نقاط جمعها من 3 انتصارات وتعادل وحيد أمام وادي دجلة، فيما سيدخل سيراميكا المباراة برصيد 7 نقاط جمعها من فوزين وتعادل وخسارة واحدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التشكيل المتوقع لـ سيراميكا كليوباترا والأهلي قبل مواجهتهما في الدوري المصري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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