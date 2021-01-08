نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفربول ينافس ريال مدريد على ضم الصفقة المجانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية ألمانية أن مصير المدافع النمساوي ديفيد ألابا مازال مجهولاً وذلك في ظل قرب انتهاء تعاقده مع ناديه بايرن ميونخ الألماني في صيف 2021.

ونقلت شبكة سكاي سبورت ألمانيا عن تقارير صحفية إيطالية أن مسئولي بايرن ميونخ فشلوا في إقناع النجم النمساوي بالتوقيع على عقد جديد ليترك له الباب مفتوحًا أمام رحيله مجانًا عقب نهاية الموسم الحالي.

وأكدت الشبكة الألمانية أن ليفربول عرض على ألابا راتبًا أسبوعيًا يبلغ قدره 175 ألف جنيه إسترليني أي ما يعادل 10 ملايين يورو سنويًا.

وألمحت الشبكة الألمانية أن ذلك يأتي في ظل التقارير الصحفية التي تفيد بتوصل النجم النمساوي البالغ من العمر 28 عامًا لاتفاق مع مسئولي ريال مدريد للانتقال إلى صفوف الملكي في الصيف المقبل.

وأوضحت الشبكة الألمانية أن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول يرغب في جلب ديفيد ألابا إلى قلعة الأنفيلد من أجل تدعيم خط دفاع الحمر الذي عانى في الفترة الأخيرة من كثرة الإصابات أبرزها الهولندي فيرجيل فان دايك.