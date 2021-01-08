قائد منتخب مصر السابق: احتراف مصطفى محمد هو القرار الأفضل

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أحمد جودة - القاهرة - يرغب مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فى الرحيل للإحتراف الخارجي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وعلق الصقر أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم الكرة المصرية سابقًا، على ملف احتراف مصطفى محمد، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وأكد أحمد حسن في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: " احتراف مصطفي محمد هو القرار الأفضل لمصطفى محمد".

وفي سياق أخر، أكد أحمد حسن أن قرارت اتحاد الكرة تعيد الكرة المصرية للخلف وسيضر بها.