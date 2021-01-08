البنك الأهلي يستضيف بيراميدز في الدوري المصري

يستضيف البنك الاهلي منافسه بيراميدز اليوم في تمام الساعة الثانية والنصف علي ملعب كلية الشرطة ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز .

ويسعي محمد يوسف المدير الفني لفريق البنك الاهلي لتحقيق نتيدجة ايجابية لتحسين ترتيب الفريق في جدول الدوري بعدما خسر الجولة الماضية امام فريق المقاولون العرب بنتيجة هدفين دون رد .

واختار محمد يوسف المدير الفني لفريق البنك الأهلي 22 لاعبًا لـ مباراة بيراميدز كالتالي :

محمود الزنفلي واحمد السعدني واحمد صبحي في حراسة المرمى ، محمد دبش ومحمد كوفي ومحمد مجدي اسامه ابراهيم و احمد ياسين وعاصم صلاح وبهاء مجدي في خط الدفاع ، حسام الصانع ومعروف يوسف ومحمد مثناني وفلاديميرو ستيريلا في الوسط المدافع ، محمد حامد وموسي دياوارا وشادي رضوان ومحمود قاعود ومحمد بسيوني وأحمد ياسر في مركز الوسط المهاجم أحمد علي وفادي فريد رأسي حربة.

بينما يحاول فريق بيراميدز مواصلة نتائجه الايجابية للدخول للمربع الذهبي للبطولة والمنافسة على لقب الدوري المصري .

ويحتل فريق البنك الأهلي المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدورى المصري الممتاز برصيد 5 نقاط بينما جاء فريق بيراميدز في المركز السابع برصيد 7 نقاط .