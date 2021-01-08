يستضيف البنك الاهلي منافسه بيراميدز اليوم في تمام الساعة الثانية والنصف علي ملعب كلية الشرطة ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز .
ويسعي محمد يوسف المدير الفني لفريق البنك الاهلي لتحقيق نتيدجة ايجابية لتحسين ترتيب الفريق في جدول الدوري بعدما خسر الجولة الماضية امام فريق المقاولون العرب بنتيجة هدفين دون رد .
واختار محمد يوسف المدير الفني لفريق البنك الأهلي 22 لاعبًا لـ مباراة بيراميدز كالتالي :
محمود الزنفلي واحمد السعدني واحمد صبحي في حراسة المرمى ، محمد دبش ومحمد كوفي ومحمد مجدي اسامه ابراهيم و احمد ياسين وعاصم صلاح وبهاء مجدي في خط الدفاع ، حسام الصانع ومعروف يوسف ومحمد مثناني وفلاديميرو ستيريلا في الوسط المدافع ، محمد حامد وموسي دياوارا وشادي رضوان ومحمود قاعود ومحمد بسيوني وأحمد ياسر في مركز الوسط المهاجم أحمد علي وفادي فريد رأسي حربة.
بينما يحاول فريق بيراميدز مواصلة نتائجه الايجابية للدخول للمربع الذهبي للبطولة والمنافسة على لقب الدوري المصري .
ويحتل فريق البنك الأهلي المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدورى المصري الممتاز برصيد 5 نقاط بينما جاء فريق بيراميدز في المركز السابع برصيد 7 نقاط .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البنك الأهلي يستضيف بيراميدز في الدوري المصري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.