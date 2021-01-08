لسوء الأحوال الجوية.. تأخر إقلاع طائرة فريق الإسماعيلي إلى المغرب

تأخر إقلاع طائرة مصر للطيران التى ستقل بعثة الإسماعيلى إلى المغرب،استعدادا لملاقاة بطلها الرجاء الاثنين المقبل فى إياب الدور قبل النهائى للبطولة العربية. جاء ذلك ، بسبب سوء الأحوال الجوية وحرصا على سلامة المسافرين لدولة المغرب الشقيقة. وكشفت الأرصاد الجوية عن وجود اضطربات جوية فى المغرب مع توقعات باستمرار هطول الأمطار بشكل غزيز لتشكل سيول مع وجود عواصف رعدية على أغلب الانحاء. يذكر أن ملعب مراكش سيحتضن المباراة المرتقبة فى ظل عدم جاهزية ملعب محمد الخامس بسبب الأمطار الغزيرة.

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