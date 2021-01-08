وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت أبرز التعليقات: "بما إن الأهلي هيلعب النهاردة يااارب ياعالي انصر الاهلي الغالي" و "يارب يا عالي انصر الاهلي الغالي".
"الليلة طلة الملك الليلة موعد لقاه الليلة نغني للملأ الاهلي هو الحياه" و "صباحكم منور بالهنا و فرحة انتصارات الاهلى و بهجته يا رب"
ويلتقي سيراميكا كليوباترا مع الأهلي مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد السويس الجديد، بالجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.
وتقام المباراة في تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة على استاد السويس الجديد، وتنقلها قنوات أون تايم سبورتس «On Time Sports».
ويدخل الأهلي مباراة سيراميكا كليوباترا ولديه 10 نقاط جمعها من 3 انتصارات وتعادل وحيد أمام وادي دجلة، فيما يدخل سيراميكا المباراة برصيد 7 نقاط جمعها من فوزين وتعادل وخسارة واحدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأهلي يتصدر تويتر قبل ساعات من لقاء سيراميكا كليوباترا في الدوري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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