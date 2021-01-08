اصابات جديدة بفيروس كورونا في صفوف فريق مانشستر سيتي

أعلن مانشستر سيتي الإنكليزي الأربعاء عن اكتشاف ثلاث حالات إيجابية جديدة في صفوفه بفيروس كورونا المستجد، تعود للحارس سكوت كارسون ولاعب الوسط الشاب كول بالمر وأحد العاملين في طواقم الفريق.



وخاض سيتي مباراة الأحد التي فاز بها في الدوري على تشيلسي (3-1) بغياب ستة من لاعبيه بسبب إصابتهم بالفيروس، ثم أفاد الأربعاء في بيان "بإمكان نادي مانشستر سيتي التأكيد بأن اختبارات سكوت كارسون، كول بارمر وأحد أعضاء الطاقم جاءت إيجابية بفيروس كوفيد-19".

وتابع بأن المصابين سيدخلون الآن في حجر ذاتي تطبيقا لبروتوكول الدوري الممتاز والحكومة.

وفي ظل وجود الحارس الأساسي البرازيلي إيدرسون في الحجر الصحي بما أنه كان من المصابين الستة الذين كشفت عنهم الاختبارات السابقة، يخوض سيتي مباراة الأربعاء ضد جاره ومضيفه مانشستر يونايتد في نصف نهائي مسابقة كأس الرابطة وهو يفتقد الى الخيارات بين الخشبات الثلاث بعد إصابة كارسون.

وسيكون الحارس الأميركي زاك ستيفن مرة أخرى في مرمى سيتي الأربعاء بعد أن لعب أساسياً ضد تشيلسي.

ويبقى الإسبانيين فيران توريس وإيريك غارسيا وتومي دويل في العزل الذاتي، فيما أنهى البرازيلي غابريال جيزوس وكايل ووكر فترة الحجر.

وأفادت رابطة الدوري الممتاز الثلاثاء عن تسجيل 40 اصابة بفيروس كورونا في صفوف اللاعبين وأفراد من طواقم الاندية خلال الاسبوع المنصرم، مؤكدة في الوقت ذاته على استمرار الموسم كما هو مخطط.

ويشكل هذا العدد أكثر من ضعف الرقم القياسي السابق الذي بلغ 18 اصابة الأسبوع الفائت ويأتي تزامنًا مع دخول بريطانيا إغلاقًا تامًا للبلاد للحد من تفشي كوفيد-19.

وأجلت ثلاث مباريات الاسبوع الفائت بسبب اصابات في صفوف سيتي وفولهام.

إلا أن الحكومة البريطانية أعطت الضوء الاخضر للرياضات النخبة لإكمال المنافسات على الرغم من القيود المشددة.

واعتمدت الرابطة مجددًا قرار إجراء فحوصات الكشف عن كوفيد-19 مرتين أسبوعيًا كما حصل في "مشروع الاستئناف" (بروجيكت ريستارت) لاستكمال الموسم الفائت بعد توقف قسري دام ثلاثة اشهر، وذلك بعدما اعتُمد قرار إجراء الفحوصات مرة واحدة أسبوعيًا في مطلع الموسم الحالي.

وفي الجولة الأولى من الفحوصات الأسبوع الفائت، تم اكتشاف 28 إصابة من أصل 1311 فحصًا، اضافة إلى 12 حالة ايجابية من 984 فحصًا في الجولة الثانية.

وعلى الرغم من تأجيل بعض المباريات وارتفاع عدد الإصابات وبعض الاصوات المطالبة بتوقف قسري للحد من تفشي الوباء، إلا أن الرابطة أصرّت على أن الموسم يمكن أن يُستكمل كما هو مخطط.

وكالات