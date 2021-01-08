وأصيب 8 لاعبين و3 أفراد من أعضاء الجهاز الفني للفريق الأول بفيروس كورونا وبالتالي سيتم الدفع بعدد من اللاعبين الناشئين في مباراة اليوم.
وتقام اليوم الجمعة منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دورى القسم الثاني لمجموعة القاهرة وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا .
طنطا - منتخب السويس
حيث يحاول فريق طنطا بقيبادة رضا عبدالعال العودة لطريق الانتصارات وتعويض نزيف النقاط الذي لاحقة طوال الفترة الماضية علي أمل تحسين مركزه في جدول الترتيب ، بينما يدخل فريق منتخب السويس بهدف تحقيق الثلاث نقاط لمواصلة الصراع علي الدخول في صراع الصعود للدورى الممتاز .
المريخ - زد اف سي
يدخل الفريقين بطموح الحصول علي الثلاث نقاط والصعود للدوري الممتاز حيث يسعي فريق زد اف سي الجديد استغلال الاستثمارات الكبيرة للعودة سريعا للأضواء والشهرة
وجاءت مباريات المجموعة كالتالي :
طنطا - منتخب السويس
بتروجيت - الداخلية
الترسانة - جمهورية شبين
السكة الحديد - الزرقا
كوكاكولا - سرس الليان
بورتو السويس - القناة
المريخ - زد اف سي
كما تقام اليوم مواجهات الجولة السابعة من منافسات مجموعة بحري بدورى القسم الثاني
وجاءت المواجهات كالتالي :
العاب دمنهور - الرجاء
دكرنس - فاركو
الاوليمبي - المنصور
مالية كفر الزيات - سبورتنج
حرس الحدود - بيلا
الجزيرة المطروحي - بني عبيد
ابو قير للأسمدة - الحمام
وقررت لجنة المسابقات فى القسم الثاني باتحاد الكرة برئاسة خالد كامل تأجيل مباراة كفر الشيخ وبلدية المحلة.
جاء ذلك بسبب إصابة عدد من لاعبي بلدية المحلة بفيروس كورونا ودخولهم الحجر الصحي والخضوع إلى بروتوكول العلاج.
يذكر أن إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تحت إشراف محمد الشواربي عضو اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة أخطرت الأندية المشاركة في مسابقة الدوري العام بأقسامه الأربعة بأنه يحق للجنة المسابقات الدراسة والنظر في تأجيل أي مباراة،وذلك في حالة طلب النادي الذي تظهر فيه أكثر من خمس إصابات كوفيد-١٩ أو أي عدد به أكثر من حارس مرمى من المقيدين بالفريق الأول.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابات كورونا بالجملة في صفوف فريق النجوم قبل مواجهة النصر بالقسم الثاني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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