إصابات كورونا بالجملة في صفوف فريق النجوم قبل مواجهة النصر بالقسم الثاني

أعلن نادي النجوم، إصابة 11 فردا من الفريق الأول لكرة القدم بفيروس كورونا،وذلك بعد الخضوع لتحاليل الرابيد تيست قبل مواجهة النصر اليوم ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري القسم الثاني .

وأصيب 8 لاعبين و3 أفراد من أعضاء الجهاز الفني للفريق الأول بفيروس كورونا وبالتالي سيتم الدفع بعدد من اللاعبين الناشئين في مباراة اليوم.

وتقام اليوم الجمعة منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دورى القسم الثاني لمجموعة القاهرة وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا . طنطا - منتخب السويس حيث يحاول فريق طنطا بقيبادة رضا عبدالعال العودة لطريق الانتصارات وتعويض نزيف النقاط الذي لاحقة طوال الفترة الماضية علي أمل تحسين مركزه في جدول الترتيب ، بينما يدخل فريق منتخب السويس بهدف تحقيق الثلاث نقاط لمواصلة الصراع علي الدخول في صراع الصعود للدورى الممتاز . المريخ - زد اف سي يدخل الفريقين بطموح الحصول علي الثلاث نقاط والصعود للدوري الممتاز حيث يسعي فريق زد اف سي الجديد استغلال الاستثمارات الكبيرة للعودة سريعا للأضواء والشهرة وجاءت مباريات المجموعة كالتالي : طنطا - منتخب السويس بتروجيت - الداخلية الترسانة - جمهورية شبين السكة الحديد - الزرقا كوكاكولا - سرس الليان بورتو السويس - القناة المريخ - زد اف سي كما تقام اليوم مواجهات الجولة السابعة من منافسات مجموعة بحري بدورى القسم الثاني

وجاءت المواجهات كالتالي :

العاب دمنهور - الرجاء

دكرنس - فاركو

الاوليمبي - المنصور

مالية كفر الزيات - سبورتنج

حرس الحدود - بيلا

الجزيرة المطروحي - بني عبيد

ابو قير للأسمدة - الحمام