خاص.. الدحيل يقرر فسخ عقد يوسف المساكني..واهتمام زملكاوي بضمه

استقر مجلس إدارة نادي الدحيل القطري على فسخ تعاقده مع اللاعب التونسي يوسف المساكني، خلال فترة الإنتقالات الشتوية.

وأكد مصدر مقرب من يوسف المساكني لـ دوت الخليج، أنه الساعات القليلة المقبلة ستشهد إعلان الدحيل فسخ تعاقده مع يوسف المساكني.

وأشار المصدر، إلى أن يوسف المساكني يمتلك عرضا رسميا من الريان القطري، بالإضافة إلى عرضين شفهين من الزمالك ونادٍ بالدوري السعودي.

وشارك يوسف المساكني مع الدحيل في 3 مباريات في الدوري القطري هذا الموسم، صنع خلالها هدفا وحيدا.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ يوسف المساكني 2 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.