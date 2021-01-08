حكام مباريات اليوم في الدوري الممتاز

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن الاطقم التحكيمية لإدارة مباريات اليوم الجمعة فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز. وجاء طاقم حكام مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا المقرر لها اليوم الجمعة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز على النحو التالي: حكم ساحة: محمد يوسف وحكم مساعد أول: أحمد حسام وحكم مساعد ثاني: هاني خيري وحكم رابع: أحمد صالح وحكم فيديو: محمود دسوقي وحكم مساعد فيديو: أحمد حمدي. فيما يدير مباراة البنك الاهلي وبيراميدز محمد معروف حكما للساحة يعاونه الثنائى محمد فاروق وأحمد رشدى وحكما رابعا حازم نصر وحكما للفيديو محمد ابو خاطر ومساعده سيد حسنى. بينما تم إسناد إدارة مباراة وادى دجلة وانبي إلى الحكم الدولى محمد عادل على يعاونه الثنائى هشام طلب وخالد رمضان وحكما رابعا محمد فاروق وحكما للفيديو محمود دسوقي ويساعده مصطفى الشهدى.

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