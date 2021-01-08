مواجهة الأهلي مجددا.. سيناريوهات مجموعة الزمالك بدوري أبطال أفريقيا

يترقب عشاق كرة القدم المصرية والأفريقية اليوم الجمعة، قرعة دور المجموعات بمسابقة دوري ابطال افريقيا، ودور الـ 32 مكرر ببطولة الكونفدرالية.

ويمثل مصر في دور المجموعات في مسابقة دوري ابطال افريقيا، الأهلي والزمالك، بينما يتواجد بيراميدز في الكونفدرالية.

موعد قرعة دوري ابطال افريقيا والكونفدرالية:

وتقام قرعة دوري ابطال افريقيا والكونفدرالية في تمام الثانية عصرا بأحد فنادق القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت الإخبارية " المفتوحة"، وحساب الكاف الرسمي على موقع يوتيوب.

تصنيفات فرق دور المجموعات بمسابقة دوري ابطال أفريقيا :

التصنيف الأول: الأهلي _ الوداد _ مازيمبي _ الترجي

التصنيف الثاني: الزمالك _ صن داونز _ حوريا _ فيتا كلوب

التصنيف الثالث : سيمبا _ مولوديه الجزائر _ بترو اتليتكو _ الهلال .

التصنيف الرابع : كايزر تشيفز _ تونغيث _ شباب بلوزداد _ المريخ

ويستعرض " دوت الخليج " أبرز السيناريوهات المحتملة لمجموعة الزمالك في دوري ابطال افريقيا:

قد يتلقي الزمالك مع الأهلي مجددا في أبطال أفريقيا، بعد أشهر قليلة من المباراة النهائية التي جمعتهما نهاية شهر نوفمبر الماضي " نهائي القرن" وفاز الأهلي بهدفين مقابل هدف:

مجموعة نارية:

الأهلي - الزمالك - الهلال - المريخ.

مجموعة متوسطة:

الترجي - الزمالك - مولودية الجزائر - كايزر تشيفيز.

مجموعة سهلة:

الوداد - الزمالك - سيمبا - تونغيث.