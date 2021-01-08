أعلن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حضور الجماهير لمباريات بطولة كأس العالم 2021 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 وحتى 31 من نفس الشهر.
وأكد صبحي أن أزمة كورونا المستجد تسببت في جعل الحضور الجماهيري يقتصر على 20 % فقط من سعة الصالات المغطاة وسط اجراءات احترازية مشددة لحماية الجميع سواء لاعبين أو أجهزة فنية أو حكام وحتى الجمهور نفسه من العدوى بفيروس "كورونا المستجد" .
واعتبر وزير الشباب والرياضة، أن تنظيم بطولة العالم لكرة اليد في ظل جائحة "كورونا المستجد"، سيكون علامة فارقة في تاريخ الرياضة في العالم خاصة وأننا مقبلون على كأس العالم للأندية لكرة القدم ودورة الألعاب الأولمبية في طوكية 2021 0،مشيرا إلى أن تنظيم المونديال سيكون تجربة ودليل استرشادي سيستفيد منه المنظمون في نجاح تنظيم البطولات المجمعة المقبلة في ظل وجود "كورونا المستجد".
ونستعرض خطوات التسجيل لحضور مباريات كأس العالم لكرة اليد :
-اذا كنت مسجل سابقا في الموقع فأكتب رقم الحساب وكلمة المرور .
- إما إذا كانت المرة الأولى لك في الموقع فإنه يتعين عليك تسجيل بياناتك الشخصية وبعدها حجز تذكرتك
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خطوات التسجيل في تذكرتي لحضور مباريات كأس العالم لكرة اليد 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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