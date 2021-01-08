غداً .. مواجهات مرتقبة لأندية الدقهلية في جولة مثيرة بالقسم الثالث

أحمد جودة - القاهرة - Advertisements

تنطلق السبت - 9 يناير - مباريات الجولة السابعة بالمجموعة التاسعة بدورى القسم الثالث حيث تقام ٧ مواجهات لا تقبل القسمة على إثنين مظراً لقوة المنافسة.

ومن المقرر أن يحل فريق شيكو صاحب الصدارة ضيفا ثقيلا على فريق مركز شباب الخيارية، بينما يصطدم نبروه بضيفه ميجاسبورت فى قمة مرتقبة بالجولة السابعة.

بلقاس يسعى للعودة لطريق الإنتصارات حينما يستضيف على ملعبه فريق عمال المنصورة ويستضيف كهرباء طلخا على ملعبه ضيفه منية سمنود.

دقادوس يلاقى على ملعبه فريق إتحاد المنزلة بينما يستضيف شبان بدواى ضيفه السنبلاوين بينما يستضيف شربين جاره مياه الدقهلية.

ترتيب المجموعة التاسعة على النحو التالى :

١- بايونيرز ١٥ نقطة

٢- نبروه ١٣ نقطة

٣- مياه الدقهلية ١٢ نقطة

٤- بلقاس ١١ نقطة

٥- شربين ١١ نقطة

٦- ميجاسبورت ١٠ نقاط

٧- منية سمنود ٩ نقاط

٨- كهرباء طلخا ٧ نقاط

٩- السنبلاوين ٧ نقاط

١٠- عمال المنصورة ٥ نقاط

١١- الخيارية ٥ نقاط

١٢- المنزلة ٤ نقاط

١٣- دقادوس ٤ نقاط

١٤- الأمير ٣ نقاط

١٥- شبان بدواى نقطتين